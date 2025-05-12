В Павловском Посаде масштабные мероприятия в честь Дня Победы объединили более 350 человек

9 мая у парка Победы в Павловском Посаде состоялось торжественное начало мото-, авто- и велопробегов, посвященных Дню Победы.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов и венков к мемориалу, посвященному героям Великой Отечественной войны. В этом мероприятии приняли участие глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, городской прокурор Владимир Бусыгин, председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов, координатор от Фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова, ветераны локальных конфликтов, участники специальной военной операции, семьи погибших героев СВО, представители общественных и молодежных организаций, а также неравнодушные граждане Павлово-Посадского городского округа.

Мотопробег возглавил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Шествие из более чем ста мотоциклистов, состоящее из увлеченных байкеров, проехало через Аверкиевский территориальный отдел, охватив 12 деревенских поселений.

Председатель Совета депутатов Роман Тикунов возглавил автопробег. Свыше двухсот любителей автомобилей посетили Большедворский и Улитинский территориальные отделы.

Более полусотни участников приняли участие в велопробеге под руководством директора спортивной школы «Вымпел» Сергея Коврижных. Велосипедисты прибыли в Рахмановский территориальный отдел.

На каждой точке остановки авто-, мото- и велопробегов участники воздали дань памяти павшим воинам, героям Великой Отечественной войны и жителям населенных пунктов. В возложении цветов и венков к памятникам приняли участие бойцы специальной военной операции, а также родные и близкие погибших участников СВО — те, кто испытал на себе горечь потерь, как родных, так и боевых товарищей, участвующих в боевых действиях на Украине.

Жители деревень и населенных пунктов с радостью и теплом встречали участников пробегов, выходя на улицы с портретами героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.