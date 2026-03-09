В Павловском Посаде на месте ДК имени Потапова строят парк

В Павловском Посаде на месте снесенного Дворца культуры имени Потапова обустраивают парк. Об этом стало известно после визита депутата Госдумы Геннадия Панина 4 марта, сообщает местная администрация.

История здания началась с закрытия в 2009 году из‑за аварийности: тогда обещали временный ремонт, но работы так и не стартовали. В 2010–2020 годах сооружение оставалось без обслуживания и постепенно разрушалось. Попытки включить его в госпрограмму восстановления в 2021–2024 годах не увенчались успехом. Экспертиза показала, что сохранить ДК в прежнем виде невозможно.

Чтобы компенсировать потерю культурной площадки, администрация Павлово‑Посадского округа совместно с заводом «Экситон» открыла Дом культуры «Ленский» (ул. Интернациональная, 34). Сейчас там работают кружки и проходят мероприятия для жителей.

Обустройство нового парка на месте бывшего ДК началось в конце 2025 года, завершить его планируют к сентябрю 2026 года. Жители предложили дополнить пространство современной хоккейной площадкой: когда‑то здесь была коробка, где тренировалась местная молодежная команда — будущие чемпионы Московской области. Инициативу рассмотрят в рамках дальнейшего развития территории.