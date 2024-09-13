В Павловском Посаде на территории парка откроют два пункта сбора гуманитарной помощи

Неравнодушные горожане принесли в Молодежный центр «Авангард» одежду, обувь и предметы первой необходимости. В скором времени собранную гуманитарную помощь доставят на распределительный склад, расположенный в Балашихе. Помощь рассортируют и направят адресатам. Коллектив учреждения благодарит волонтеров за активность, отзывчивость и оказанную помощь.

Горожане могут внести посильный вклад в сбор помощи. На открытии Парка «Меленки» в воскресенье, 15 сентября, будут открыты две точки сбора гуманитарной помощи. Приносить вещи просят с 11.30 до 15.00. Соотечественники особенно нуждаются в медицинских препаратах, средствах личной гигиены, одежде, обуви, белье, сухпайках, продуктах длительного срока хранения. Важное правило — вещи и любые предметы принимают только новые.