В Павловском Посаде на территории парка откроют два пункта сбора гуманитарной помощи
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Активисты Центра развития и поддержки семьи «Росток», прихожане и благотворители Екатерининского храма села Рахманово собрали для жителей Курской области гуманитарную помощь.
Неравнодушные горожане принесли в Молодежный центр «Авангард» одежду, обувь и предметы первой необходимости. В скором времени собранную гуманитарную помощь доставят на распределительный склад, расположенный в Балашихе. Помощь рассортируют и направят адресатам. Коллектив учреждения благодарит волонтеров за активность, отзывчивость и оказанную помощь.
Горожане могут внести посильный вклад в сбор помощи. На открытии Парка «Меленки» в воскресенье, 15 сентября, будут открыты две точки сбора гуманитарной помощи. Приносить вещи просят с 11.30 до 15.00. Соотечественники особенно нуждаются в медицинских препаратах, средствах личной гигиены, одежде, обуви, белье, сухпайках, продуктах длительного срока хранения. Важное правило — вещи и любые предметы принимают только новые.