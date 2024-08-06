В Павловском Посаде началась третья смена подросткового проекта «Трудовой десант»

К работам в рамках проекта «Трудовой десант» приступили 22 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята успели сплотиться в дружный коллектив, научились стричь поросль и подрезать кусты. Дальше их ждет рыхление клумб, уборка мусора и другие задачи по благоустройству территорий.

Во время отдыха участники общаются, играют в интеллектуальные игры и просто приятно проводят время. С начала летнего периода в молодежной трудовой акции «Трудовой десант» приняли участие уже 66 юных жителей Павловского Посада. В августе проект закроется до начала следующих летних каникул в 2025 году.

«Безумно грустно расставаться с каждым, кто стал частью нашей команды. Все дети большие молодцы: отзывчивые, трудолюбивые, аккуратные, дисциплинированные, ответственные», – отметила наставник «Трудового десанта» Юля Булык.

В настоящее время совместная деятельность юных участников проекта продолжается. Молодые люди с энтузиазмом берутся за любые задачи. Остается только пожелать, чтобы ребята весело и с пользой для себя провели оставшийся август, а затем приступили к новому учебному году отдохнувшими и полными сил.