В Павловском Посаде начались съемки фильма «Завербованный»

На улицах города можно будет встретить звезду фильмов «Блиндаж» и «Летучий корабль» Александра Метелкина, который играет главную роль в картине. Депутат Мособлдумы Линара Самединова передала актеру видеопривет. Выяснилось, что Линара и Александр — земляки. Они оба родом из Туапсе. В молодые годы, как активные жители, часто встречались на различных мероприятиях. В фильме также задействованы Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Данила Якушев, так что не исключено и их появление в Павловском Посаде.

Фото: [ Анна Суница ]

Главный герой — офицер Следственного Департамента МВД России. Его направляют на территорию недружественной страны, чтобы совместно с другими лучшими отечественными спецагентами выполнить опасную миссию. Невольно он оказывается в эпицентре странных событий. Кто-то явно «сливает» секретную информацию западным разведчикам. Подозрения падают на офицера.

Режиссер картины — Андрей Пантелеев, генеральный продюсер — Алеся Пантелеева, продюсер-операционный директор — Юрий Литвинов, оператор — Денис Швецов, Ответственная за съемку — «Кинокомпания Феникс Синема».

Зрителям приоткроют тайную занавесь съемок картины. Сюжет о работе операторской группы на территории Павлово-Посадского городского округа появится на страницах Телеканала «Радуга».