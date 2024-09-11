В Павловском Посаде начались съемки фильма «Завербованный»
Фото: [Анна Суница]
В Павловский Посад прибыла съемочная группа, которая работает над созданием фильма «Завербованный».
На улицах города можно будет встретить звезду фильмов «Блиндаж» и «Летучий корабль» Александра Метелкина, который играет главную роль в картине. Депутат Мособлдумы Линара Самединова передала актеру видеопривет. Выяснилось, что Линара и Александр — земляки. Они оба родом из Туапсе. В молодые годы, как активные жители, часто встречались на различных мероприятиях. В фильме также задействованы Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Данила Якушев, так что не исключено и их появление в Павловском Посаде.
Фото: [Анна Суница]
Главный герой — офицер Следственного Департамента МВД России. Его направляют на территорию недружественной страны, чтобы совместно с другими лучшими отечественными спецагентами выполнить опасную миссию. Невольно он оказывается в эпицентре странных событий. Кто-то явно «сливает» секретную информацию западным разведчикам. Подозрения падают на офицера.
Режиссер картины — Андрей Пантелеев, генеральный продюсер — Алеся Пантелеева, продюсер-операционный директор — Юрий Литвинов, оператор — Денис Швецов, Ответственная за съемку — «Кинокомпания Феникс Синема».
Зрителям приоткроют тайную занавесь съемок картины. Сюжет о работе операторской группы на территории Павлово-Посадского городского округа появится на страницах Телеканала «Радуга».