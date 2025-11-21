В Павловском Посаде наградили лучших бухгалтеров — кто получил главные муниципальные награды

В Павловском Посаде отметили День бухгалтера торжественным награждением сотрудников Централизованной бухгалтерии администрации округа. От имени главы Дениса Семенова специалистов поздравил первый заместитель главы Сергей Балашов, подчеркнув их важную роль в поддержании финансовой стабильности муниципальных учреждений.

Сегодня централизованная бухгалтерия округа объединяет 90 специалистов, которые ведут учет для 51 муниципальной организации — от образовательных комплексов до учреждений культуры и спорта.

За профессионализм и многолетний труд Почетные грамоты получили Светлана Шишенина и Ольга Щеголихина. Благодарственные письма вручили девяти сотрудникам бухгалтерии. Завершилось мероприятие творческими номерами преподавателей Детской музыкальной школы им. Е. П. Дербенко.