В Павловском Посаде назвали победителя конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес»

В Павловском Посаде завершился 21-й ежегодный Конкурс бизнес-идей «Начни свой бизнес», ставшее уже традиционным и воодушевляющим событием для молодых людей, стремящихся к реализации своих творческих замыслов.

Конкурс неизменно привлекает школьников и студентов Павлово-Посадского городского округа, которые получают ценную поддержку от опытных наставников: представителей бизнес-среды, индивидуальных предпринимателей и преподавателей. Этот плодотворный союз опыта и новаторских идей способствует укреплению веры в собственные силы и дает толчок к осуществлению задуманного.

В текущем году организаторы получили 24 заявки, среди которых 13 проектов дошли до финальной стадии. Главный приз и денежную премию за развитие проекта «NextAI_BOT» справедливо получил девятиклассник Иван Шишов, ученик школы №10 имени В.Ф. Быковского.

Это инновационное приложение агрегирует данные из различных нейросетевых платформ, формируя для пользователя исчерпывающий и всесторонний ответ на поставленный вопрос. Эксперты уверены в перспективности данного проекта.

В рамках мероприятия участникам была предоставлена возможность посетить промышленные предприятия округа, пообщаться с их руководством, представителями администрации и Восточной Торгово-промышленной палаты Московской области, выступившей организатором этого масштабного соревнования. Для конкурсантов и гостей были организованы мастер-классы, дискуссионные встречи и открытые лекции, которые привлекли более 170 будущих предпринимателей и генераторов инновационных идей. Наиболее популярными направлениями конкурсных проектов в этом году стали туризм, IT-технологии, общественное питание, спорт, дизайн, забота о здоровье и рекламные услуги.