В Павловском Посаде обсудили нужды многодетных семей из деревни Дмитрово

Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, провел встречу с представителями многодетных семей, проживающих в деревне Дмитрово.

На встрече были затронуты актуальные вопросы и обозначены перспективы улучшения инфраструктуры и развития поселения. Жители выразили свои опасения, касающиеся состояния дорожного покрытия на главной улице и других улицах Дмитрова.

«Улучшение дорожной сети – наш приоритет. Я дал указание провести оценку необходимого количества материалов и установить реалистичные сроки выполнения работ», – подчеркнул Денис Семенов.

Помимо этого, жители обозначили проблемы, связанные с организацией системы водоотвода.

«Вопрос подтоплений – это общая беда. Необходимо тщательно изучить все детали, определить оптимальное расположение водоотводных канав, учитывая расположение газопровода и уличного освещения», – заявил Глава Павлово-Посадского округа.

Денис Семенов также дал поручение о необходимости выяснения информации о владельцах неиспользуемых и заброшенных земельных участков.