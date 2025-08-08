В Павловском Посаде обсудили нужды многодетных семей из деревни Дмитрово
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, провел встречу с представителями многодетных семей, проживающих в деревне Дмитрово.
На встрече были затронуты актуальные вопросы и обозначены перспективы улучшения инфраструктуры и развития поселения. Жители выразили свои опасения, касающиеся состояния дорожного покрытия на главной улице и других улицах Дмитрова.
«Улучшение дорожной сети – наш приоритет. Я дал указание провести оценку необходимого количества материалов и установить реалистичные сроки выполнения работ», – подчеркнул Денис Семенов.
Помимо этого, жители обозначили проблемы, связанные с организацией системы водоотвода.
«Вопрос подтоплений – это общая беда. Необходимо тщательно изучить все детали, определить оптимальное расположение водоотводных канав, учитывая расположение газопровода и уличного освещения», – заявил Глава Павлово-Посадского округа.
Денис Семенов также дал поручение о необходимости выяснения информации о владельцах неиспользуемых и заброшенных земельных участков.