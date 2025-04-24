В Павловском Посаде обсудили планы подготовки к майским праздникам и 80-летию Победы

В Павловском Посаде состоялось оперативное совещание, посвященное ключевым вопросам, влияющим на благоустройство и качество жизни в округе.

С 24 по 27 апреля в Павлово-Посадском районе пройдет IX Международный кинофестиваль памяти Вячеслава Васильевича Тихонова «17 мгновений…». Это значимое культурное мероприятие для ценителей киноискусства. Всю информацию о фестивале, включая афиши, можно найти на официальных страницах в социальных сетях и в местных изданиях.

Кроме того, участники совещания рассмотрели состояние территорий после завершения работ, проведенных ресурсоснабжающими организациями.

«На этой неделе мы снова вернулись к этому вопросу, так как я пока не вижу должного прогресса. Четко обозначил задачу: к 1 мая территории, где велись раскопки, должны быть приведены в порядок. Это вопрос не только эстетики, но и комфорта всех наших жителей. Кроме того, поручил провести ревизию всех фонтанов округа. Совсем скоро, 1 мая, традиционно начнется их сезонная работа. Наша задача — чтобы все фонтаны были подготовлены к открытию и исправно функционировали, радовали жителей и создавали праздничное настроение,» — сказал глава округа Денис Семенов.

Денис Олегович также обратил внимание на потенциальное увеличение объемов мусора в период майских праздников и поручил усилить контроль за состоянием контейнерных площадок.

«Совместно с оператором мы должны не допустить переполнения площадок и обеспечить порядок,» — уточнил глава округа.

Особое внимание на встрече было уделено подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы. Символика праздника уже обновлена, мемориальные комплексы приведены в порядок, и сейчас в ускоренном темпе ведется оформление округа для достойного празднования этой исторической даты.