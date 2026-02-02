В Павловском Посаде обсудили поддержку бизнеса в парке «Фатеево»

В Павловском Посаде 2 февраля прошла встреча собственников земельных участков индустриального парка «Фатеево» с представителями местной власти и бизнес‑сообщества. В диалоге участвовали первый заместитель главы Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов и руководитель Восточной торгово‑промышленной палаты Маргарита Смирнова.

Главной темой стали меры поддержки подмосковных предпринимателей. Участники обсудили широкий круг вопросов: от лизинга оборудования и работы фондов микрофинансирования до нефинансовых форм помощи бизнесу и развития социального предпринимательства.

Многие проекты пока находятся в стадии подготовки — собственники планируют запустить их в текущем году. Особое внимание уделили насущным проблемам: технологическому присоединению к газовым сетям, срокам рассмотрения заявок и стоимости подключения к электросетям. Эти вопросы взяли в совместную проработку для поиска оптимальных решений.

В завершение Балашов пожелал предпринимателям успешной реализации планов и энергии для их воплощения.