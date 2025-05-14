В Павловском Посаде обсудили состояние водоснабжения в центральной части города

«На совещании с представителями коммунальных служб был поднят вопрос о качестве воды, поступающей в дома жителей центра Павловского Посада. В последнее время наблюдается увеличение количества обращений граждан, касающихся этой проблемы. В связи с этим, направил распоряжение в «КС МО» о необходимости взять пробы воды на насосных станциях для проведения лабораторных исследований. Если потребуется, будут приняты дополнительные меры для улучшения ситуации,» - заявил Денис Семенов.

По вопросам дорожного хозяйства, глава округа поручил Мосавтодору провести комплекс работ: очистить дорожное полотно от мусора, обновить дорожную разметку и покрасить бордюры. Ремонтные работы дорог продолжаются силами ДРСУ в Павловском Посаде и Электрогорске. Так, завершены работы по асфальтированию парковки возле парка Меленки, примыкающей к микрорайону Городок. В течение текущей недели планируется завершение работ по отсыпке дорожного покрытия на улицах Озерная, Героев Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева. Денис Семенов дал указание проконтролировать организацию въезда в ПАТП, а также восстановить пешеходные дорожки на вокзале после завершения работ, проведенных ресурсоснабжающей организацией.

«С понедельника временно приостановлена работа компьютерного томографа в Павлово-Посадской больнице, однако необходимые запасные части уже доставлены и ремонтные работы начаты. Планируется возобновить работу КТ в четверг, 15 мая,» - сообщил Денис Олегович.

В заключение совещания Глава округа поручил коммунальным службам подготовиться к проведению промывки и опрессовки систем водоснабжения, а также заблаговременно подготовить все инженерные сети к предстоящему отопительному сезону. Важно отметить, что подобные профилактические мероприятия являются гарантией комфортной жизни и безопасности жителей.