В Павловском Посаде обсудили вопросы благоустройства и ремонта

В этот день первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями города, выезжая на улицы Щорса, Фрунзе и Урицкого. Жители дома №6 по улице Щорса обозначили наиболее острые проблемы: необходимость капитального ремонта крыши, дезинсекция подвальных помещений, покос травы, эффективный отвод воды от подъездов, которая скапливается во время осадков, создание асфальтированной площадки для зоны отдыха, установка скамеек, замена мусорного контейнера и установка индивидуальных приборов учета (ИДН).

«Все озвученные жителями замечания будут переданы профильным службам для решения. Дезинсекция подвалов, уборка и покос территории будут выполнены до конца текущей недели. Организация зоны отдыха для граждан запланирована на июль. Мы проработаем возможность включения дома в план капитального ремонта кровли на 2026 год. Вопросы безопасности на дорогах мы вынесем на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения», — сказал Филипп Александрович.

Кроме того, состоялась встреча с жителями домов №47 и №49 по улице Фрунзе.

«Я дал распоряжение сотрудникам МБУ «Благоустройство» заменить качели на детской площадке и провести покрасочные работы всех элементов. Этот игровой комплекс будет включён в план модернизации на 2026 год. Работы по покраске внешней газовой трубы дома №49 будут проведены управляющей организацией до 31 июля. Представителям ГУП «МО Мосводоканал» поручено в течение недели восстановить благоустройство территории после ремонта тепловой камеры. Также будет восстановлено бордюрное ограждение на внутриквартальной дороге, проведены работы по отсыпке грунта и озеленению территории, где возникло несанкционированное парковочное место. До 12 июля будет проведено обследование вентиляционных шахт многоквартирного дома», — отметил Филипп Ефанов.

Жители частного сектора на улице Урицкого обратились с просьбой засыпать щебнем участок от нового тротуара до их домовладений, а также с просьбой благоустроить территорию возле дома №52 по улице Тихонова.

«В 2024 году на улице Урицкого были проведены масштабные работы по замене сетей теплоснабжения. До 10 июля мы завершим устройство нового дорожного покрытия. Вопрос благоустройства территории от дома №52 по улице Тихонова до улицы Урицкого будет рассмотрен совместно с коллегами, чтобы найти оптимальное решение с учетом пожеланий горожан. Наша главная цель — обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей Павловского Посада», — заключил Филипп Ефанов.

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