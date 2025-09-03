В Павловском Посаде обсудили вопросы комфорта и безопасности городской среды
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде 2 сентября состоялось оперативное совещание с участием представителей Администрации города и глав городских служб.
В ходе встречи были рассмотрены ключевые проблемы, влияющие на качество жизни и безопасность жителей.
Приоритетным направлением стало восстановление дорожного покрытия вдоль железной дороги БЖД. Завершение работ запланировано до начала холодного времени года.
Неприятный инцидент произошел в воскресенье на водопроводных сетях в районе дома БЖД 5, что привело к кратковременному ухудшению качества воды в центральной части Павловского Посада.
«В настоящее время Мособлводоканал проводит промывку водопроводных сетей – в ближайшее время ситуация стабилизируется. Мы внимательно следим за развитием событий,» - заявил Денис Семенов.
На выходных сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» организовали масштабные субботники на берегу реки Вохна и в окрестностях вокзала – территориях, где наиболее часто наблюдаются проблемы с чистотой. В результате было собрано и вывезено 50 мешков с мусором. Дорожно-ремонтное сооружение осуществило ремонт подъездной дороги к школе и обустроило площадку возле памятника в деревне Крупино.
«Во время обследования территории обратил внимание на состояние входной группы ЗАГСа. Благодарен Министерству социального развития за оперативность – ремонтные работы стартуют уже на этой неделе,» – подчеркнул Денис Олегович.