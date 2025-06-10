В Павловском Посаде обсудили вопросы подготовки к летнему сезону и решения проблем с водоснабжением
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о./Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
9 июня Денис Семенов, руководитель Павлово-Посадского округа, провел рабочую встречу с представителями ключевых служб и ведомств округа.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные задачи, касающиеся благоустройства территории и обеспечения комфорта жителей.
Особую обеспокоенность у населения вызывает периодическое подтопление пешеходных переходов во время сильных осадков. В частности, Денис Олегович обратил внимание на проблему, возникающую на переходе по адресу ул. Тихонова, 52, и подчеркнул необходимость совместной работы с коммунальными службами для поиска эффективных решений.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Подготовка к летнему сезону и открытию пляжей является приоритетной задачей для Павлово-Посадского округа. Недавно глава округа лично проверил состояние мест для купания, где уже проведена завозка песка. В течение двух недель будет осуществлена установка новых раздевалок – планируется разместить три строения на берегу озера Байкал и две – на берегу озера в деревне Евсеево.
По вопросам централизованного теплоснабжения коммунальные службы активно проводят профилактические и ремонтные работы: замена устаревшей запорной арматуры, обновление тепловых и водопроводных сетей, и ремонт котлов.
В деревне Ефимово запланировано строительство современной блочно-модульной котельной.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Денис Семенов также отметил важность контроля за реализацией государственных программ и поддержания качества питьевой воды. В связи с недавним кратковременным отключением в селе Рахманово, было дано указание ресурсоснабжающей организации провести повторную промывку водопроводных сетей.
Глава округа обратился к родителям с просьбой внимательно следить за детьми, объясняя им правила безопасного поведения на воде, чтобы предотвратить возможные инциденты.
«Мы продолжаем прилагать все усилия для повышения вашего благополучия и безопасности», — заключил Денис Семенов.