В Павловском Посаде определили полуфиналистов конкурса «Начни свой бизнес»
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павлово-Посадском округе прошел отборочный этап конкурса «Начни свой бизнес».
В среду, 18 марта, заседание комиссии провели первый замглавы округа Сергей Балашов, руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова и представители местного бизнес-сообщества. Перед жюри стояла непростая задача — выбрать лучшие проекты из 14 заявленных.
Авторы идей — школьники с 7-го по 11-й класс. Среди работ есть как индивидуальные, так и командные. Каждый проект, по словам организаторов, отличался уникальностью и свежим взглядом. Оценивали строго, но объективно: по новизне, реалистичности и глубине проработки.
После жарких обсуждений комиссия отобрала девять проектов, которые продолжат борьбу во втором туре. Уже в конце марта участникам предстоит защитить свои идеи. Те, кто пройдет дальше, встретятся в финале 28 апреля в школе №10 имени Быковского. В тройку призеров попадут только три проекта.
«Уверен, что в итоге победит самый сильный, креативный и продуманный! Ребята, желаю вам удачи на пути к финалу! Очень ждем ваши выступления!» — сказал Сергей Владимирович.