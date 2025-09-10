В Павловском Посаде определились участники Молодежного парламента

Общество
Администрация Павлово-Посадского г.о.
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]

В малом зале администрации Павлово-Посадского округа состоялись выборы представителей в Молодежный парламент при Совете депутатов.

На участие в конкурсе претендовали 19 кандидатов, и задача конкурсной комиссии состояла в том, чтобы выбрать 15 наиболее достойных. В процессе отбора участвовали учащиеся средних школ и студенты.

В состав комиссии вошли депутаты Павлово-Посадского городского округа, руководители образовательных учреждений, представители местной администрации, а также депутат Московской областной думы Линара Самединова.

«Конкурс получился насыщенным и увлекательным, участники продемонстрировали креативные самопрезентации. Кандидатам были заданы вопросы, на которые они дали развернутые и убедительные ответы. Поздравляю всех победителей, а тем, кто не вошел в число избранных, советую не терять оптимизма, у вас еще много возможностей. Продолжаем работать!» — отметил Василий Ерохин.

Актуально
Павловский Посад