В Павловском Посаде осуществляются проверки системы питания в школах
В Павлово-Посадском городском округе проводится тщательная оценка организации и уровня питания учащихся в учебных заведениях. Заместитель главы округа, Светлана Аргунова, лично проверила процесс в одном из корпусов МОУ СОШ №10 (расположенном по адресу: г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Е).
Основная задача проверок – убедиться, что школьники получают полноценное, сбалансированное и разнообразное питание, необходимое для их гармоничного развития как физически, так и интеллектуально.
С 1 сентября 2025 года школьное меню в Павловском Посаде, как и во всей Московской области, претерпело изменения и пополнилось интересными новинками. Теперь в рацион включены такие блюда, как аппетитные блинчики, хрустящие круассаны, сочный куриный шницель и полезные овощи.
Школьники имеют возможность выбора напитков из двух предложенных вариантов. Внедрение новых позиций в меню стало результатом детального изучения пожеланий учеников и их родителей.
«Я настоятельно призываю родителей воспользоваться возможностью посетить школьную столовую и самостоятельно убедиться в качестве предлагаемых блюд в рамках инициативы "Родительский контроль". Для этого необходимо связаться с администрацией школы, где учится ваш ребенок, или воспользоваться онлайн-сервисом ФГИС "Моя школа": зайдите в "Личный кабинет", выберите раздел "Дегустация", укажите удобную дату и время, и нажмите кнопку "Записаться".» - подчеркнула Светлана Аргунова.