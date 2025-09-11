В Павловском Посаде осуществляются проверки системы питания в школах

В Павлово-Посадском городском округе проводится тщательная оценка организации и уровня питания учащихся в учебных заведениях. Заместитель главы округа, Светлана Аргунова, лично проверила процесс в одном из корпусов МОУ СОШ №10 (расположенном по адресу: г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Е).

Основная задача проверок – убедиться, что школьники получают полноценное, сбалансированное и разнообразное питание, необходимое для их гармоничного развития как физически, так и интеллектуально.

С 1 сентября 2025 года школьное меню в Павловском Посаде, как и во всей Московской области, претерпело изменения и пополнилось интересными новинками. Теперь в рацион включены такие блюда, как аппетитные блинчики, хрустящие круассаны, сочный куриный шницель и полезные овощи.

Школьники имеют возможность выбора напитков из двух предложенных вариантов. Внедрение новых позиций в меню стало результатом детального изучения пожеланий учеников и их родителей.