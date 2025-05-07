В Павловском Посаде отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны

В Павловском Посаде, на Братском кладбище, прошла церемония возложения цветов и венков. В мероприятии приняли участие: заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, представители районной организации ветеранов, избранные депутаты местного совета, а также ученики школы №10, носящей имя В.Ф. Быковского.

Ежегодно, накануне Дня Победы, жители Павловского Посада возлагают цветы к Мемориалу «Братские могилы» в знак глубокого уважения и памяти к воинам, отдавших свои жизни ради мирного будущего и суверенитета страны. Выбор этого места обусловлен тем, что здесь покоятся павловопосадцы, герои Великой Отечественной войны.