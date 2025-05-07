В Павловском Посаде отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде состоялось торжественное мероприятие по возложению цветов и венков к Мемориалу «Братские могилы» под названием «Павшим за Родину – вечная память».
В Павловском Посаде, на Братском кладбище, прошла церемония возложения цветов и венков. В мероприятии приняли участие: заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, представители районной организации ветеранов, избранные депутаты местного совета, а также ученики школы №10, носящей имя В.Ф. Быковского.
Ежегодно, накануне Дня Победы, жители Павловского Посада возлагают цветы к Мемориалу «Братские могилы» в знак глубокого уважения и памяти к воинам, отдавших свои жизни ради мирного будущего и суверенитета страны. Выбор этого места обусловлен тем, что здесь покоятся павловопосадцы, герои Великой Отечественной войны.
«9 мая – знаменательная дата в российской истории. В нынешнем году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это день, посвященный памяти и признательности ветеранам, победителям. Мы оберегаем историческую достоверность и передаем ее будущим поколениям. День Победы был заветной мечтой для миллионов наших граждан, символом надежды, которой они жили и ради которой боролись. И сегодня, возлагая цветы и венки к Мемориалу «Братские могилы» «Павшим за Родину – вечная память», мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу свободу и независимость, кто не щадил своей жизни ради благополучия потомков. Героизм ветеранов бессмертен, их стойкость и отвага служат примером для всех нас. Желаю, чтобы каждый новый день был наполнен только хорошими новостями. Вечной памяти о Великой Победе, ясного неба над нашей головой! С Днем Великой Победы!», - сказал Филипп Ефанов.