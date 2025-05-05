В Павловском Посаде отдали дань памяти воинам-землякам из Филимоново
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде состоялся митинг, посвященный памяти павших воинов, уроженцев микрорайона Филимоново. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу собрала представителей власти, депутатов, ветеранов, священнослужителей и жителей города.
Заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова, депутат Московской областной Думы Линара Самединова, депутаты местного Совета депутатов, представители Совета ветеранов и Павлово-Посадского благочиния приняли участие в мероприятии.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения всем героям Великой Отечественной войны. По поручению Главы Павлово-Посадского округа хочу выразить слова благодарности и признательности всем, кто сражался на фронте, трудился в тылу, ковал Победу на заводах, в полях, в госпиталях – всем, кто не жалел сил и не щадил жизни ради будущего нашей Родины, ради нас с вами. Прошло уже много лет, но память о Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах нашего народа. Эта память объединяет нас, делает сильнее, учит ценить мир и никогда не забывать о цене, которую заплатили наши предки. Вечная слава героям»!, - сказала Светлана Юрьевна Аргунова.
После минуты молчания и возложения цветов участники мероприятия переместились в Дом культуры «Филимоновский», где состоялся благотворительный показ спектакля «Жизнь как подвиг» театра «Город». Спектакль посвящен жизни выдающейся женщины, летчицы Великой Отечественной войны Галины Павловны Брок-Бельцовой.