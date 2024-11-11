В Павловском Посаде откроется арт-выставка «В поисках пейзажа»

Во вторник, 12 ноября, всех желающих приглашают на открытие новой интересной экспозиции в Выставочном зале Павловского Посада. Познакомьтесь с искусством – вход свободный для всех возрастов!

На Арт-выставке «В поисках пейзажа» представлены работы художников четырех разных поколений: начиная с вчерашних выпускников художественных вузов и заканчивая талантливыми мастерами среднего возраста. Среди них – главный художник театра «Сфера» Владимир Солдатов, деятель второго авангарда Галина Эдельман и другие деятели искусства.

Произведения авторов отражают творческий процесс, который они проходят на пути к своему восприятию натуры. Художники используют нестандартные способы расположения облаков, игру света и тени на листьях, а также удивительные спонтанные сочетания природных и культурных элементов.

Также на выставке посетители увидят уникальный подход к взаимодействию с художественным временем. А пока что сотрудники «Дома Широкова» активно готовятся к ее открытию, полностью погружаясь в этот захватывающий, а местами и напряженный процесс.