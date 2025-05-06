В Павловском Посаде открыли мемориальную доску Василию Маркову

В знаменательный День воинской доблести, в Павловском Посаде состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной летчику-истребителю Василию Маркову. Она была установлена на фасаде Лицея №2 имени В.В. Тихонова, где будущий герой проходил обучение в 1935 году. Мероприятие стало частью инициативы «Историческая память», реализуемой партией «Единая Россия».

Василий Марков, родившийся 25 апреля 1919 года в деревне Грунино, Орловская область, фактически вырос и получил воспитание в Павловском Посаде. В 1938 году он поступил в Борисоглебскую школу летного мастерства, а с 1943 года был призван на защиту Родины. В ходе Великой Отечественной войны он совершил 369 боевых вылетов, демонстрируя исключительное мужество и высокое профессиональное мастерство. В одном из сражений, несмотря на повреждения самолета, он сумел успешно его приземлить. Особого успеха добился в Курляндии, где за один день уничтожил три вражеских самолета.

За свои подвиги Василий Марков был удостоен высоких государственных наград, включая ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Невского и другие. В 1992 году он был удостоен звания Почетного гражданина Павловского Посада. Право на торжественное открытие мемориальной доски было предоставлено его внуку, Юрию Епишкину.