В Павловском Посаде открыли выставку старинных женских нарядов «В поисках утраченного»

В Павловском Посаде открыли выставку традиционного русского женского костюма Северной Руси допетровской эпохи «В поисках утраченного», которая будет работать до 16 ноября.

Экспонатами выставки стали предметы из личного архива заслуженного деятеля искусств РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств, Народного мастера России Александра Яковлевича Колесникова. Ознакомиться с элементами женского костюма предложено в выставочном зале «Дом Широкова». Александр Колесников работал над созданием коллекции более 50 лет. Большую роль в ее появлении сыграли ученики Александра Яковлевича.

Каждый год представители творческой мастерской совершали экспедиции в отдаленные села русского Севера и поселения староверов, где и были собраны материалы для коллекции. Костюмы воспроизведены максимально реалистично: натуральные ткани и красители, набивные и тканные рисунки. Для украшений выбирали волоченое серебро, жемчуг и бисер. Мастера использовали древнерусские технологии, многое выполнено вручную.

Возрастные ограничения отсутствуют. Адрес: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.9.