В Павловском Посаде открыт оздоровительный лагерь для родственников военнослужащих, участвующих в СВО

Уже третий год подряд в Павлово-Посадском городском округе, в живописном уголке «Дубки», действует специализированный лагерь, предназначенный для семей бойцов, задействованных в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов.

По заявлению главы округа, данный лагерь – это не просто зона для релаксации, а насыщенная программа, включающая широкий спектр мероприятий для детей и их родителей. В расписание входят познавательные мастер-классы, командные соревнования, спортивные игры, а также занятия по йоге.

Денис Семенов выразил признательность Даниэлю Любимову и его соратникам за содействие в организации комфортного и интересного отдыха для семей военнообязанных, а также поблагодарил добровольцев, которые помогают сделать их времяпровождение ярким и запоминающимся.

Представители власти, включая депутата Московской областной Думы Линару Самединову, заместителя главы округа Светлану Аргунову и председателя Совета депутатов Романа Тикунова, недавно посетили лагерь, чтобы пообщаться с семьями военнослужащих в неформальной обстановке и обсудить актуальные темы.