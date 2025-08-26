В Павловском Посаде отметили День деревни и праздник улицы

В Павловском Посаде прошли совместные торжества, посвященные Дню деревни Кузнецы и празднику улицы Совхозной в деревне Тарасово.

Мероприятие объединило местных жителей, гостей и всех, кому небезразлична судьба родного края.

С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель городского территориального отдела Оксана Шакура, а также были произнесены напутственные речи от старожилов и уважаемых жителей. В этот день чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие своей малой родины.

Местные артисты и творческие коллективы подготовили насыщенную культурную программу. Гостей развлекали ростовые куклы, проводились спортивные состязания и интересные мастер-классы, создававшие праздничную атмосферу для людей всех возрастов.

«День деревни и день улицы – это не просто развлечения. Это значимое событие, которое помогает сохранить традиции, сплотить жителей и подарить незабываемые впечатления, согревающие душу. Пусть эти праздники станут для всех нас символом единства, радости и светлой надежды на будущее. Желаю каждому жителю процветания, уюта, добрых соседей и крепкого здоровья. Пусть в каждом доме царят счастье, благополучие и звонкий детский смех» - сказала Оксана Шакура.

Стоит отметить, что в деревне Кузнецы, расположенной в Богородском уезде, в 1817 или 1819 году родился Сидор Мартынович Шибаев – известный русский предприниматель и нефтяной магнат. Он скончался в 1888 году и был похоронен в Москве на Рогожском кладбище.

В 1910 году в деревне был возведен старообрядческий храм Анны Кашинской, спроектированный архитектором Ильей Бондаренко. В начале 1920-х годов храм был конфискован у старообрядческой общины и переоборудован в производственный цех.

В 1926 году деревня была административным центром Кузнецовского сельского совета Павлово-Посадской волости Богородского уезда Московской губернии. Здесь работали семилетняя школа, детский дом, клуб и чайная, принадлежавшая комитету крестьянской общественной взаимопомощи.

С 1929 года Кузнецы вошли в состав Павлово-Посадского района Орехово-Зуевского округа Московской области, а с 1930 года, после упразднения округа, стали частью Павлово-Посадского района Московской области.

До муниципальной реформы, проведенной в 2006 году, деревня Кузнецы находилась в административных границах Кузнецовского сельского округа Павлово-Посадского района.