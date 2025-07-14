В Павловском Посаде отметили День деревни Ковригино

12 июля в живописной деревне Ковригино, расположенной в Павлово-Посадском городском округе, состоялся долгожданный и любимый всеми праздник – День деревни под названием «Все здесь сердцу дорого».

Торжественное мероприятие, организованное на территории Ковригинского Дома Культуры, объединило местных жителей и гостей, связанных общей любовью к своему краю и желанием разделить радость общего торжества.

Несмотря на капризы погоды, царящая на празднике атмосфера была наполнена теплом и душевностью. В качестве почетных гостей на мероприятие прибыли заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Петрович Шевелин, депутат совета депутатов Наталья Александровна Золина и начальник Улитинского территориального отдела Ольга Валерьевна Федина. Они обратились к собравшимся с теплыми словами поздравлений и признательностью за их вклад в развитие и благополучие деревни Ковригино.

«День деревни – это не просто повод для веселья, это прекрасная возможность ощутить себя частью большой и сплоченной семьи, – подчеркнул Владимир Петрович Шевелин в своем выступлении. – Ковригино – это место с богатым прошлым и замечательными жителями, которые своим усердием и преданностью делают его лучше с каждым годом. Мы гордимся вами!»

Кульминацией праздничного дня стала насыщенная концертная программа, подготовленная артистами художественной самодеятельности Кузнецовской клубной системы. Зрителей восхитили выступления вокальных коллективов «Мелодия» и «Русские узоры» Ковригинского ДК, исполнивших популярные народные композиции. Ярким событием стало сольное выступление Александра Ладышкина, чьи талант и харизма покорили сердца зрителей. Не оставил равнодушными и хор русской песни «Родник» и вокальная группа «Мелодия» из Назарьевского ДК. Зажигательные номера представил вокальный коллектив «Экспромт» из Бывалинского клуба.

Помимо ярких музыкальных выступлений, День деревни Ковригино запомнился своим радушием и гостеприимством. Особую атмосферу праздника создало участие представителей Русской общины Павловский Посад, которые продемонстрировали традиционные ремесла и угощения.

Впечатляющим моментом стало прибытие на праздник мотоциклистов из клубов «Ночные волки Павловский Посад» и мотобатальона из соседнего подмосковного города. Байкеры не только внесли изюминку в праздничную атмосферу своим стильным образом, но и пообщались с жителями, рассказывая о своей любви к мотоциклам и пропагандируя здоровый образ жизни. Дети с восторгом рассматривали мощные мотоциклы и делали памятные фотографии на их фоне.

Организаторы праздника выразили искреннюю признательность всем, кто внес свой вклад в подготовку и проведение Дня деревни Ковригино. Благодаря общим усилиям, праздник получился ярким, незабываемым и оставил самые приятные воспоминания у всех участников.