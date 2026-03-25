В Павловском Посаде отметили День работника культуры
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде 24 марта прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. На празднике чествовали тех, кто каждый день дарит людям красоту, вдохновение и живые эмоции.
Заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова обратилась к собравшимся со словами благодарности.
«В преддверии Дня работника культуры мы собрались, чтобы сказать спасибо нашим героям — людям искусства, хранителям традиций, тем, кто делает жизнь нашего округа ярче и духовно богаче».
На сцене прошла торжественная церемония вручения заслуженных наград. Особую благодарность выразили депутату Московской областной Думы Линаре Самединовой, которая лично поздравила и поблагодарила творческих сотрудников.
Подарком для всех гостей стало выступление уникального коллектива — «Рок-балалайка» Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии. Зрители увидели незабываемое сочетание народной души и современного звучания, которое, по словам организаторов, символизирует живую, развивающуюся культуру округа.
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил всех работников культуры. Он отметил, что их труд — это сердце народа, его память и будущее.
«Вы лелеете традиции, открываете новые таланты, создаете события, которые объединяют поколения. Мы гордимся, что в наших учреждениях культуры работают такие преданные, творческие и душевные люди!», — отметил он.
Глава округа также подчеркнул, что модернизация этой отрасли позволяет создавать современные условия для творчества, обновлять материально-техническую базу и делать культуру еще более доступной для каждого жителя.
В завершение торжества Денис Семенов пожелал виновникам торжества никогда не иссякающего вдохновения и благодарных зрителей.