В Павловском Посаде отметили день рождения женщины, поддерживающей бойцов СВО

В Павловском Посаде состоялось празднование дня рождения Надежды Викторовны Маралиной – женщины, чья история является примером самоотверженности и поддержки. 19 сентября эта сильная мать отметила свой юбилей, в то время как четверо ее сыновей выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Надежда Викторовна, как никто, понимает, какие испытания выпали на долю российских военнослужащих на фронте. Несмотря на собственные жизненные обстоятельства и переживания, она регулярно находит возможность оказывать помощь бойцам и поддерживать семьи участников СВО.

Сегодня Надежда Викторовна передала ноутбук бойцу с позывным «Инок», являющемуся частью штурмового отряда бригады «Восток», – современному средству связи, которое станет ценным подспорьем в его работе.

«От имени главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова с его заместителем Светланой Юрьевной Аргуновой мы поздравили Надежду Викторовну с днем рождения и выразили слова глубокой благодарности за ее материнский подвиг, силу духа и неравнодушие Такие женщины – настоящая опора и гордость для нашей земли. Здоровья, долгих лет жизни и мира Вашему дому!» - подчеркнул Председатель Совета депутатов Роман Игоревич.

В этот знаменательный день Надежда Викторовна получила трогательное видеопоздравление от своего сына, находящегося в зоне боевых действий.