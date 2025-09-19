В Павловском Посаде отметили день рождения женщины, поддерживающей бойцов СВО
Фото: [Роман Игоревич Тикунов]
В Павловском Посаде состоялось празднование дня рождения Надежды Викторовны Маралиной – женщины, чья история является примером самоотверженности и поддержки. 19 сентября эта сильная мать отметила свой юбилей, в то время как четверо ее сыновей выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Надежда Викторовна, как никто, понимает, какие испытания выпали на долю российских военнослужащих на фронте. Несмотря на собственные жизненные обстоятельства и переживания, она регулярно находит возможность оказывать помощь бойцам и поддерживать семьи участников СВО.
Сегодня Надежда Викторовна передала ноутбук бойцу с позывным «Инок», являющемуся частью штурмового отряда бригады «Восток», – современному средству связи, которое станет ценным подспорьем в его работе.
«От имени главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова с его заместителем Светланой Юрьевной Аргуновой мы поздравили Надежду Викторовну с днем рождения и выразили слова глубокой благодарности за ее материнский подвиг, силу духа и неравнодушие Такие женщины – настоящая опора и гордость для нашей земли. Здоровья, долгих лет жизни и мира Вашему дому!» - подчеркнул Председатель Совета депутатов Роман Игоревич.
В этот знаменательный день Надежда Викторовна получила трогательное видеопоздравление от своего сына, находящегося в зоне боевых действий.
«Надежда Викторовна, желаю всегда быть окруженной любовью детей и внуков! Желаю, чтобы Ваша любовь согревала сыновей на полях сражений. Ваши сыновья выполняют свой воинский долг на передовой, где решается судьба Отечества. Они герои не только для своих родных и близких, они герои для всех земляков. И каждый из нас преисполнен надежд, что все воины, призванные с нашей земли, вернутся домой с Победой️! Мужества Вам и терпения,» - поделилась руководитель Группы волонтеров «ВАШ ТЫЛ» Жанна Нажесткина.