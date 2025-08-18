В Павловском Посаде отметили День улицы и микрорайона

«Очень радует возможность собираться в теплой и дружеской атмосфере. Для жителей улицы Вачевская этот праздник уже стал привычным, а для жителей Солнечного микрорайона это первое подобное мероприятие. Для меня это также новый опыт и шанс начать летопись микрорайона вместе с его жителями. Совместными усилиями мы работаем над его развитием и улучшением. Здесь появляются новые жители нашего округа, строятся новые дома и улицы. Хочу искренне пожелать всем, кто отмечает праздники своих населенных пунктов, своей маленькой Родины, крепкого здоровья, энергии, единства и благополучия. Пусть наш Павлово-Посадский городской округ процветает, радует глаз и благоухает», - сказала Оксана Шакура.