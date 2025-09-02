В Павловском Посаде отметили День знаний с размахом

В Павловском Посаде 1 сентября с большим размахом и яркими красками отпраздновали День знаний, оставив у юных горожан и их родителей незабываемые воспоминания и отличное настроение в преддверии нового учебного года.

Праздничные события состоялись сразу на двух площадках: возле ДК «Филимоновский» и в Городском парке.

У ДК «Филимоновский» знакомые с детства персонажи – Мальвина и Буратино – приветствовали ребят и вовлекали их в веселые состязания, в игровой форме оценивая их готовность к школе. Танцы, игры и увлекательные задания царили вокруг, создавая атмосферу настоящего торжества.

Особый восторг у юных зрителей вызвало захватывающее научное шоу с использованием крио-эффектов, подготовленное Мальвиной. Замороженные предметы и крио-хлопья не только поразили воображение, но и оказались приятными на вкус, что особенно радовало детей в жаркий день. Завершилось мероприятие энергичной дискотекой, главным украшением которой стала огромная плюшевая капибара, подхватившая на танцпол даже самых застенчивых ребят.

В Городском парке Павловского Посада развернулся «Парк знаний», превратившийся в большой игровой и образовательный центр. Гостей встречали персонажи в ростовых костюмах, создавая праздничную атмосферу с самого начала. Юные гости с удовольствием участвовали в увлекательном игровом квесте «К вершинам знаний», демонстрируя сообразительность и знания. Мастер-классы «Сделано своими руками» предоставили возможность ребятам раскрыть свой творческий потенциал и создать оригинальные сувениры. Научное шоу с химическими экспериментами под названием «День знаний» и завораживающее шоу мыльных пузырей добавили празднику зрелищности и познавательности. Фотозона «Вперед, к новым победам!» пользовалась огромным успехом, позволяя запечатлеть самые яркие моменты.

Организаторы приложили максимум усилий, чтобы создать насыщенную и интересную программу, где каждый ребенок нашел бы что-то увлекательное и полезное для себя. День знаний в Павловском Посаде стал настоящим праздником для сотен мальчиков и девочек, подарив им массу положительных эмоций и заряд энергии перед началом учебного года.