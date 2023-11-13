В Павловском Посаде отметили юбилей коллектива «Сударушка»

На днях 45 лет исполнилось вокальному коллективу «Сударушка», который объединяет по-настоящему талантливых людей.

Свое мастерство они продемонстрировали на сцене Сауровского Дома культуры, где прошел юбилейный концерт.

Сейчас коллективом руководит Арина Учаева, а в 1978 году первый состав создала Надежда Митковская. Благодаря стараниям создателей и руководителей, а также искусству исполнения «Сударушка» по праву считается одной из визитных карточек Павловского Посада.

В юбилейном концерте прозвучали лучшие произведения из репертуара коллектива. Дополняла яркую картину современная сценическая постановка.

А слова поздравлений прозвучали от заместителя главы администрации Павлово-Посадского городского округа Андрея Морева, руководителя территориального отдела и депутатов Совета депутатов.