В Павловском Посаде отметили юбилей коллектива «Сударушка»
Фото: [пресс-служба администрации Павлово- Посадского г.о.]
На днях 45 лет исполнилось вокальному коллективу «Сударушка», который объединяет по-настоящему талантливых людей.
Свое мастерство они продемонстрировали на сцене Сауровского Дома культуры, где прошел юбилейный концерт.
Сейчас коллективом руководит Арина Учаева, а в 1978 году первый состав создала Надежда Митковская. Благодаря стараниям создателей и руководителей, а также искусству исполнения «Сударушка» по праву считается одной из визитных карточек Павловского Посада.
В юбилейном концерте прозвучали лучшие произведения из репертуара коллектива. Дополняла яркую картину современная сценическая постановка.
А слова поздравлений прозвучали от заместителя главы администрации Павлово-Посадского городского округа Андрея Морева, руководителя территориального отдела и депутатов Совета депутатов.