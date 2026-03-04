В Павловском Посаде отметили заслуги женщин, творящих историю города

В преддверии Международного женского дня Дворец культуры «Павлово-Покровский» превратился в живую летопись достижений. Мультимедийная программа «Женщины, творящие историю города, легенды и современницы» объединила судьбы выдающихся жительниц Павловского Посада — от олимпийских чемпионок до хранительниц старинных ремесел.

Организаторы и творческие коллективы представили гостям не просто сухие биографические справки, а эмоциональное погружение в жизнь тех, кто превратил малую родину в бренд, известный далеко за пределами страны.

Спортивную гордость региона воплотила фигура Натальи Петрусевой — конькобежки, чье имя золотыми буквами вписано в историю мирового спорта. Десятикратная рекордсменка мира и олимпийская чемпионка сегодня «встречает» горожан названием местной Ледовой арены, оставаясь ориентиром для молодых атлетов. Эстафету современных побед подхватила биатлонистка Анастасия Халили (Гореева), чей путь к международным подиумам начинался на подмосковных трассах еще в 2008 году.

Культурный код города был представлен через искусство Златы Ольшевской и Елены Ануфриевой. Ольшевская, ставшая народным художником РФ, фактически создала современный облик легендарного павловопосадского платка, превратив утилитарный предмет в авторское произведение искусства.

В то же время актриса Елена Ануфриева, которую коллеги ласково называли «бабушкой из Павловского Посада», перенесла искренний образ местной труженицы на большие экраны советского кино.

Цирковое искусство представила Ольга Рожковская — эквилибристка, начинавшая в студии «Пилигрим» и дошедшая до звания «Артистка года» на престижной международной премии.

Особое внимание уделили современницам, чьи достижения лежат в плоскости созидания семьи. Специальный гость Ирина Когинова, воспитывающая девятерых детей, доказала, что статус многодетной матери успешно сочетается с профессиональной реализацией в качестве доулы — профессиональной помощницы роженицам.

Завершившаяся программа еще раз подтвердила: локальная история Павловского Посада создается сильными и талантливыми женщинами, которые продолжают писать ее здесь и сейчас.