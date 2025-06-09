В Павловском Посаде отпразднуют День России в городском парке

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Городской парк культуры и отдыха подготовил насыщенную программу развлечений для жителей и гостей Павловского Посада.

В рамках «Активного вторника» посетителей парка ждут интересные активности. В 15:00 стартуют мастер-классы по настольному теннису, а в 17:00 откроет свои двери клуб «Мое лето», где каждый сможет найти занятие по душе.

Занятия по настольному теннису продолжатся и в среду, 11 июня, в 17:00.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

12 июня, в День России, горожане смогут принять участие в праздничных гуляниях, стартующих в 11:00 под девизом «С Россией в сердце». В 16:00 на сцене выступит группа «Дельта», а затем концертную программу продолжит группа «Авангард».

В субботу юных посетителей парка ждет творческая встреча в студии «Пластилиновая ворона». Завершится этот день веселым Парковым клубом «Мое лето».

Важно отметить, что все мероприятия, организованные городским парком культуры и отдыха в Павловском Посаде, проводятся бесплатно.

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