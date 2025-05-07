В Павловском Посаде почтили ветеранов и павших защитников Отечества

В преддверии Дня Победы в Павловском Посаде состоялось памятное мероприятие, посвященное чествованию участников Великой Отечественной войны.

Вскоре Россия отметит важную дату – 80-летие окончания Великой Отечественной войны, одного из самых трагических и масштабных конфликтов в истории.

Сложить цветы к мемориалу Неизвестного солдата и почтить память героев пришли заместитель руководителя Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков, народные избранники Совета депутатов округа Василий Ерохин и Марина Агеева, представители некоммерческих организаций, авторитетные общественные деятели, студенты Российского гуманитарного университета и ученики школ.

В рамках мероприятия были произнесены эмоциональные речи, посвященные героизму предшественников. Все собравшиеся отдали дань уважения павшим воинам минутой молчания вспомнив их подвиг.