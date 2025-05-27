В Павловском Посаде подвели итоги работы городских служб и обозначили приоритетные задачи на предстоящую неделю
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
26 мая в Павловском Посаде состоялось рабочее совещание с участием руководителей ключевых служб и структур округа. В начале мероприятия участники поздравили представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.
«Благодарю вас за значительный вклад в развитие и благополучие нашего округа», — отметил Филипп Ефанов.
Первый заместитель главы округа подчеркнул важность своевременного информирования населения о любых сбоях в работе инженерных коммуникаций и коммунальных систем. Он обратился к руководителям профильных организаций с просьбой оперативно предоставлять всю необходимую информацию, чтобы жители были в курсе текущей ситуации.
Как известно, в Павловском Посаде действует специальная группа, предназначенная для оперативного оповещения.
На всей территории округа активно продолжаются работы по покосу травы. Во дворах домов заменяют резиновые покрытия, обновляют оборудование на детских и спортивных площадках — особое внимание уделяется безопасности и удобству для детей и молодежи. Также управляющие организации начали плановую промывку и гидравлические испытания систем отопления в жилых домах. Активно реализуется программа капитального ремонта дорог — ведутся работы на улице Ленина в Павловском Посаде и на улице Буденного в Электрогорске.
«Уважаемые жители! Приглашаем вас в среду, 28 мая, в 17:00 на встречу в формате «выездной администрации», которая состоится в Павлово-Посадском техникуме (г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 33). Чтобы мы могли заранее учесть ваши вопросы, вы можете обратиться в администрацию по телефону 2-99-05. Напоминаю, что в ближайшие выходные, 1 июня, всех желающих ждет Кузнечный фестиваль в деревне Бывалино — начало в 11:00! Вас ждет насыщенная программа, интересные выставки и мастер-классы как для детей, так и для взрослых», — завершил свое выступление Филипп Ефанов.