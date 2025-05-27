В Павловском Посаде подвели итоги работы городских служб и обозначили приоритетные задачи на предстоящую неделю

26 мая в Павловском Посаде состоялось рабочее совещание с участием руководителей ключевых служб и структур округа. В начале мероприятия участники поздравили представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

«Благодарю вас за значительный вклад в развитие и благополучие нашего округа», — отметил Филипп Ефанов.

Первый заместитель главы округа подчеркнул важность своевременного информирования населения о любых сбоях в работе инженерных коммуникаций и коммунальных систем. Он обратился к руководителям профильных организаций с просьбой оперативно предоставлять всю необходимую информацию, чтобы жители были в курсе текущей ситуации.

Как известно, в Павловском Посаде действует специальная группа, предназначенная для оперативного оповещения.

На всей территории округа активно продолжаются работы по покосу травы. Во дворах домов заменяют резиновые покрытия, обновляют оборудование на детских и спортивных площадках — особое внимание уделяется безопасности и удобству для детей и молодежи. Также управляющие организации начали плановую промывку и гидравлические испытания систем отопления в жилых домах. Активно реализуется программа капитального ремонта дорог — ведутся работы на улице Ленина в Павловском Посаде и на улице Буденного в Электрогорске.