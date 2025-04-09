В Павловском Посаде помогают ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, привлекая их к общественной деятельности
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Эффективной формой помощи в адаптации демобилизованных участников СВО является вовлечение их в общественную жизнь и социально значимые проекты.
Это позволяет им не только легче интегрироваться в мирную жизнь, но и реализовать свой потенциал, ощущать себя нужными и поддерживать связь с сослуживцами.
Недавно вернувшиеся с СВО приняли участие в торжественном автопробеге, посвященном 10-летию работы Павлово-Посадского местного отделения общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ. Мероприятие прошло под руководством председателя совета ветеранов Павлово-Посадского округа, Анатолия Викторовича Зыкова.
Участие ветеранов СВО в подобных мероприятиях – это важный символ связи поколений, возможность поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы и оказать поддержку друг другу.
Для многих демобилизованных бойцов такие встречи становятся важной частью новой жизни, помогая обрести новые цели, раскрыть личностный потенциал и оказать помощь окружающим.
«Большое спасибо нашим ветеранам СВО и лично Максиму Бицану за их активную позицию и вклад в сохранение памяти, традиций и теплых человеческих связей. Мы гордимся тем, что наши герои продолжают быть примером мужества, патриотизма и заботы о людях! » - прокомментировал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.