В Павловском Посаде помогают ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни, привлекая их к общественной деятельности

Эффективной формой помощи в адаптации демобилизованных участников СВО является вовлечение их в общественную жизнь и социально значимые проекты.

Это позволяет им не только легче интегрироваться в мирную жизнь, но и реализовать свой потенциал, ощущать себя нужными и поддерживать связь с сослуживцами.

Недавно вернувшиеся с СВО приняли участие в торжественном автопробеге, посвященном 10-летию работы Павлово-Посадского местного отделения общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ. Мероприятие прошло под руководством председателя совета ветеранов Павлово-Посадского округа, Анатолия Викторовича Зыкова.

Участие ветеранов СВО в подобных мероприятиях – это важный символ связи поколений, возможность поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы и оказать поддержку друг другу.

Для многих демобилизованных бойцов такие встречи становятся важной частью новой жизни, помогая обрести новые цели, раскрыть личностный потенциал и оказать помощь окружающим.