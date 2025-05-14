В Павловском Посаде поздравили супругов с 60-летием совместной жизни

Глава Павлово-Посадского городского округа выразил свои искренние поздравления Ивана Петровича и Ирине Павловне Дорониным по случаю этой замечательной годовщины.

Иван Петрович и Ирина Павловна родом из села Саурово. Именно здесь прошли их детские и юношеские годы, где зародилась и расцвела их светлая любовь, способная выдержать любые испытания. Они вместе посещали школу – сначала в Уполозах, затем перешли в школу № 4 на Ленской улице, а вечерами собирались на танцы возле дома 21, где молодежь задорно пела и веселилась под аккомпанемент гармони.

С июня 1961 года по 1964 год Иван Петрович проходил службу на Дальнем Востоке в рядах Советской Армии, а Ирина Павловна с волнением ждала его возвращения домой. В апреле 1965 года состоялась их свадьба, а через две недели, 9 мая 1965 года, они сыграли незабываемую торжественную свадьбу. С того дня их судьбы переплелись, становясь единым целым в радости, заботах, преодолении трудностей и достижении успехов.

Вся трудовая биография супругов связана с Камвольным комбинатом и заводом «Экситон». У Ивана Петровича общий стаж составляет 45 лет, у Ирины Павловны – 42 года. Оба являются уважаемыми ветеранами труда. Особого внимания заслуживает вклад Ивана Петровича как Почетного донора, который 43 раза бескорыстно сдавал кровь, тем самым спасая жизни людей.

Доронины вырастили двоих прекрасных детей – Юлию и Дмитрия, и сейчас с гордостью радуются двум внучкам – Наталье и Ольге, и даже правнуку Ивану.

Семья Дорониных – это вдохновляющий образец преданности, трудолюбия и взаимной поддержки. Их союз, Иван Петрович и Ирина Павловна, служит символом прочной семьи и доброжелательного отношения друг к другу.