Завершающий этап строительства здравпункта в деревне Назарьево, расположенной в Павлово-Посадском округе, подходит к концу. Строительная бригада осуществляет заключительные работы по внутренней отделке помещений и занимается оформлением прилегающей территории.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ожидаемое открытие состоялось в кратчайшие сроки! Важно отметить, что это будет не просто фельдшерский пункт, а современный и полноценный мини-медицинский центр. В помещении площадью приблизительно 100 квадратных метров будет размещено все необходимое оборудование для оказания квалифицированной первичной медицинской помощи» - заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Для местных жителей будут доступны консультации в комфортном кабинете фельдшера, а также оборудованные смотровые и процедурные комнаты. Наличие отдельного кабинета для вакцинации позволит проводить прививки согласно установленному графику, не покидая родное поселение, а собственная стерилизационная гарантирует безопасность проводимых медицинских манипуляций.

Строительство подобных модульных объектов является ключевым элементом обширной программы обновления первичной медико-санитарной помощи, реализуемой в соответствии с народной инициативой партии «Единая Россия». Благодаря использованию передовых технологий становится возможным оперативно создавать современные и хорошо оснащенные медицинские учреждения в тех местах, где в них существует наибольшая потребность.