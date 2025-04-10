В Павловском Посаде предприниматели узнали о нововведениях в сфере торговли и общепита

9 апреля в офисе Союза Восточной Торгово-Промышленной Палаты Московской области состоялась встреча представителей бизнеса Павловского Посада и Электрогорска с экспертами Роспотребнадзора и ГК «Поиск».

С приветственным словом выступил Первый заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа, Филипп Ефанов.

В ходе встречи участники обсудили ключевые изменения и требования в сфере торговли и общепита.

Особое внимание было уделено соблюдению санитарных норм в общепитах. Главный специалист-эксперт Жанна Михайловна Горшкова рассказала о важности соответствия требованиям Роспотребнадзора и процедурах проверок, подчеркнув значимость здоровья клиентов и репутации бизнеса.

Также была рассмотрена тема расширения маркировки товаров системой «Честный знак», направленной на защиту потребителей и борьбу с контрафактной продукцией. Любовь Николаевна Кускова из ГК «Поиск» представила изменения в правилах формирования кассовых чеков, вступившие в силу с 1 марта 2025 года.

Кроме того, участники обсудили вопросы электронного документооборота и новые правила обращения с табачной продукцией.

Встреча стала полезной площадкой для обмена опытом и получения актуальной информации. Администрация Павлово-Посадского округа продолжает регулярно организовывать подобные мероприятия для поддержки бизнеса и налаживания диалога с предпринимателями.