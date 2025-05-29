В Павловском Посаде предприняты шаги для улучшения водоотведения и повышения безопасности на дорогах
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
29 мая, в ходе инспекционного обхода городских улиц, первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов получил обращения от жителей, проживающих по адресам: улица Кропоткина, дома 46 и 44, а также улица Павловская, дом 4.
Основной вопрос касался периодического затопления придомовых территорий после дождей и недостаточной безопасности дорожного движения.
«Ранее на данном участке были убраны бетонные конструкции, установленные без разрешения жителями. Мы совместно с сотрудниками ДРСУ разработаем и реализуем решение, включающее установку ограждения с улучшенной видимостью, благодаря светоотражающим элементам, а также создание бордюрной системы для эффективного отвода воды с частных участков. Все работы будут завершены до 1 июля. Наше приоритетное внимание уделяется обеспечению комфорта и безопасности для всех жителей округа», – заявил Филипп Ефанов.
Для удобства жителей, вопросы и предложения можно адресовать по телефону Горячей линии Главы округа: 2-99-03. Запись на личную встречу доступна по телефону: 2-99-05.