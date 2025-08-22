В Павловском Посаде приступили к реновации привокзальной зоны

Данный проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Целью обновления является создание современной, удобной и функциональной зоны, предназначенной для релаксации и приятного времяпрепровождения как местных жителей, так и посетителей города.

В обновленном сквере будут реализованы следующие улучшения:

Разветвленная сеть пешеходных аллей;

Новая парковочная площадка, занимающая 93 квадратных метра;

Современный игровой комплекс для детей;

Универсальная площадка для занятий спортом;

Уголки для тихого отдыха и релаксации;

Изысканная пергола с качелями;

Декоративные элементы: павильоны и навесы;

Новые скамейки и мусорные контейнеры;

Активное озеленение территории;

Современная система освещения и видеонаблюдения.

На текущий момент подрядчик выполняет основные этапы работ: активно проводится асфальтирование дорог и парковочной зоны, устанавливается тротуарная плитка, прокладываются коммуникации для системы освещения. Также уже произведены работы по озеленению: высажены деревья и засеян газон с использованием технологии гидропосева. Привлекает внимание и новая, современная автобусная остановка.

Все работы ведутся строго в соответствии с утвержденной документацией и установленным графиком. Предполагается, что завершение всех работ и торжественное открытие обновленного сквера для жителей города состоится в октябре 2025 года.

Этот проект станет важным этапом в улучшении городской инфраструктуры и позволит создать еще одно популярное место для отдыха и проведения досуга в Павловском Посаде.