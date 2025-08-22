В Павловском Посаде приступили к реновации привокзальной зоны
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде развернулись масштабные работы по комплексному улучшению привокзального сквера.
Данный проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Целью обновления является создание современной, удобной и функциональной зоны, предназначенной для релаксации и приятного времяпрепровождения как местных жителей, так и посетителей города.
В обновленном сквере будут реализованы следующие улучшения:
Разветвленная сеть пешеходных аллей;
Новая парковочная площадка, занимающая 93 квадратных метра;
Современный игровой комплекс для детей;
Универсальная площадка для занятий спортом;
Уголки для тихого отдыха и релаксации;
Изысканная пергола с качелями;
Декоративные элементы: павильоны и навесы;
Новые скамейки и мусорные контейнеры;
Активное озеленение территории;
Современная система освещения и видеонаблюдения.
На текущий момент подрядчик выполняет основные этапы работ: активно проводится асфальтирование дорог и парковочной зоны, устанавливается тротуарная плитка, прокладываются коммуникации для системы освещения. Также уже произведены работы по озеленению: высажены деревья и засеян газон с использованием технологии гидропосева. Привлекает внимание и новая, современная автобусная остановка.
Все работы ведутся строго в соответствии с утвержденной документацией и установленным графиком. Предполагается, что завершение всех работ и торжественное открытие обновленного сквера для жителей города состоится в октябре 2025 года.
Этот проект станет важным этапом в улучшении городской инфраструктуры и позволит создать еще одно популярное место для отдыха и проведения досуга в Павловском Посаде.