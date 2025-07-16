В Павловском Посаде продолжается активное благоустройство

В Павловском Посаде не прекращаются работы, направленные на улучшение облика округа.

В рамках инспекционной поездки по территории города были тщательно проверены улицы, зеленые зоны, прилегающие к дорогам участки и общественные пространства. Целью обследования стало выявление участков, требующих внимания, и немедленное начало работ по их улучшению.

По результатам осмотра были даны конкретные указания по решению ряда задач:

После стрижки травы на газонах и вдоль дорог будет организована регулярная уборка мусора.

Службы, выполняющие обрезку деревьев, обязаны незамедлительно убирать веточный мусор.

В ближайшее время планируется покраска и реставрация скамеек, расположенных на улицах.

Дорожные указатели будут очищены, выровнены и обновлены, что повысит безопасность и улучшит внешний вид города.

Обнаруженные случаи незаконной рекламы на столбах освещения и других конструкциях будут оперативно устранены.

Парковочные зоны и пешеходные дорожки будут очищены и отремонтированы. В частности, будет произведена замена поврежденной брусчатки на центральной площади.

Тепловые камеры нуждаются в очистке и ремонте, а также будет проведен тщательный осмотр канализационных люков с целью восстановления отсутствующих крышек.

При проведении земляных работ по прокладке сетей необходимо обеспечить полное восстановление ландшафта.

Детские игровые и спортивные площадки, а также информационные стенды будут очищены от загрязнений и надписей.

Для повышения комфорта жителей на дорогах начнут работать специализированные уборочные машины, удаляющие песок и мелкий мусор.

Особое внимание уделяется парку «Меленки», где вблизи сцены будет создано твердое покрытие для обеспечения удобства отдыха горожан и гостей округа.

Все перечисленные направления находятся под непосредственным контролем главы Павлово-Посадского городского округа, Дениса Семенова. Работы ведутся в интенсивном темпе, чтобы сделать Павловский Посад еще более привлекательным и комфортным местом для проживания.