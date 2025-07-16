В Павловском Посаде продолжается диалог с жителями: обсуждаются вопросы благоустройства
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
15 июля заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Кулаков провел встречу с местными жителями в рамках еженедельной акции пеших обходов.
Главными темами, которые волновали жителей СНТ «Природа-3», стали покос травы вдоль дорог и обрезка деревьев.
«Дал указание сотрудникам МБУ «Благоустройство» оперативно выполнить необходимые работы в рамках их компетенции и предоставить отчет о проделанной работе. Также поступил запрос на ремонт дорожного покрытия. Мы рассмотрим все возможные пути решения этой проблемы и запланируем дополнительную встречу, на которой определим план и сроки выполнения работ», — заявил Александр Сергеевич.
Жительница Павловского Посада Елена К. поделилась:
«Мы с семьей большую часть года живем в городской квартире, но в летние месяцы предпочитаем жить на даче. Мы благодарны администрации за то, что она не забывает о СНТ и оперативно решает возникающие проблемы непосредственно на месте. Мы очень ждем покоса травы и надеемся, что скоро у нас все будет выглядеть красиво».
Такие встречи с жителями Павлово-Посадского городского округа проводятся регулярно. Для получения ответов на интересующие вопросы можно обратиться по телефону горячей линии главы округа: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.