В Павловском Посаде продолжается диалог с жителями: обсуждаются вопросы благоустройства

«Мы с семьей большую часть года живем в городской квартире, но в летние месяцы предпочитаем жить на даче. Мы благодарны администрации за то, что она не забывает о СНТ и оперативно решает возникающие проблемы непосредственно на месте. Мы очень ждем покоса травы и надеемся, что скоро у нас все будет выглядеть красиво».