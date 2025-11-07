В Павловском Посаде продолжают обновление стадиона под контролем Геннадия Панина

Инспекция прошла в соответствии с ранее намеченным графиком. Полтора месяца назад Панин встречался с руководством проекта и договорился о повторном осмотре для оценки динамики работ.

По словам депутата, главная цель проверки — убедиться, что подрядчик не снижает темпы после активного старта.

«Мы договаривались с руководителем проекта приехать через полтора месяца, чтобы оценить динамику работ. Практика показывает, что многие подрядчики умеют показывать хороший старт и высокую динамику на этапе демонтажа, а дальше могут забуксовать и захлебнуться в объемах», — прокомментировал депутат.

По итогам осмотра Геннадий Панин сообщил, что работы ведутся в установленные сроки. Подрядная организация гарантировала, что строительство продолжится и в зимний период без перерывов.

Геннадий Панин подчеркнул, что будет и дальше контролировать выполнение всех этапов реконструкции стадиона «Филимоновский», чтобы объект был завершен без задержек.