В Павловском Посаде продолжают обсуждать благоустройство дворов

15 мая заместитель главы Павлово-Посадского округа, Филипп Ефанов, организовал встречу с жителями на общей территории, ограниченной улицами: Кирова, дома 89 и 91; Герцена, дома 18, 18/А корпус 1 и 18/А корпус 2; Тихонова, дома 86/16, 84 и 84 корпус 2.

Основной темой обсуждения стал проект благоустройства дворовой территории, включающий в себя такие пункты, как установка современной детской площадки, создание дополнительных мест для парковки, обновление тротуаров и дорожного покрытия во дворе, бережное сохранение существующей зелени и озеленение новыми кустарниками, организация эффективного освещения двора, а также решение вопросов, связанных с вывозом мусора с существующей площадки.

Помимо этого, жители поднимали вопросы о включении их дома в программу капитального ремонта, обеспечении общественной безопасности и организации безопасного дорожного движения в пределах дворовой территории.

«Мы постоянно поддерживаем диалог с жителями для оперативного реагирования на возникающие трудности. Благодаря сегодняшней беседе, мы получили ценные отзывы от местных жителей, и все их предложения будут обязательно учтены при разработке окончательной схемы благоустройства. Наша главная цель – создать комфортную и удобную среду для жизни наших граждан. Обязательно запланирована повторная встреча, которая состоится уже после завершения всех работ,» - заявил Филипп Ефанов.

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обратиться по телефону Горячей линии Главы округа: 2-99-03. Запись на личный прием осуществляется по телефону: 2-99-05.