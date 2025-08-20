В Павловском Посаде продолжаются августовские дни деревень

В Павловском Посаде 19 августа состоялось яркое и запоминающееся событие - День деревни Гора.

Местные жители собрались, чтобы отметить и поощрить тех, кто самоотверженно трудится на благо своей деревни, внося значительный вклад в ее развитие и процветание.

Творческие коллективы и сольные исполнители Павлово-Посадского района представили разнообразную и энергичную программу, которая вызвала бурю положительных эмоций у всех присутствующих. В этот день в деревне воцарилась атмосфера радости, доброжелательности и сплоченности.

Олеся Андреевна Сотсковая, староста деревни Гора, была удостоена благодарственного письма «Успех V Единстве поколений» в знак признания ее активной гражданской позиции и участия в жизни местного сообщества.

Название деревни Гора берет свое начало от топографического термина, обозначающего «участок возвышенного берега реки».

Деревня Гора расположена в самом сердце городского округа, в двух километрах к юго-востоку от Павловского Посада. Ее высота над уровнем моря составляет 135 метров, и к ней приписаны два садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ). Соседние населенные пункты включают деревни Евсеево, Улитино и Щекутово.

В 1926 году Гора была частью Улитинского сельского совета, входящего в Павлово-Посадскую волость Богородского уезда Московской губернии.

С 1929 года деревня стала частью Павлово-Посадского района Орехово-Зуевского округа Московской области, а после упразднения округа в 1930 году – в составе Павлово-Посадского района Московской области.

До реорганизации муниципальных образований в 2006 году деревня Гора административно подчинялась Улитинскому сельскому округу Павлово-Посадского района.

В прошлом на территории деревни располагалась православная часовня.

В период с 2004 по 2017 год деревня Гора входила в состав Улитинского сельского поселения.