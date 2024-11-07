В Павловском Посаде пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Чемпионат состоится в среду, 13 ноября. В этом году игры проходят в школе №10 им. В.Ф. Быковского.

Каждый год в Павловском посаде проводят увлекательный чемпионат по одной из самых интеллектуальных игр России под названием «Что? Где? Когда?». Участники из разных образовательных учреждений округа объединяются в команды, чтобы выяснить, кто их них самый эрудированный и сообразительный.

Игры первого тура стартовали еще 16 октября. Но если у вас не получилось принять в нем участие, то не расстраивайтесь, ведь впереди – второй, не менее интересный тур! Всех знатоков и любителей испытать свой ум приглашают присоединиться к игре 13 ноября.

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо заранее подать заявку. Докажите, кто здесь самый умный и получите приз! Команду победителей определят по результатам шести проведенных игр.