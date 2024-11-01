В Павловском Посаде пройдет парный турнир большого тенниса

Он состоится в Павловском Посаде в субботу, 23 ноября. Принять участие в состязании или поболеть за спортсменов может любой желающий.

Федерация тенниса в Павловском Посаде существует уже более 5 лет. С момента своего основания она не перестает активно развиваться, наращивая свой потенциал и авторитет на федеральном уровне. В округ едут множество спортсменов со всей России, чтобы показать свое мастерство на соревнованиях разных уровней, которые проводятся на кортах Академии тенниса «Максим».

Один из них как раз состоится уже 23 ноября. Парный турнир (в категориях Мастерс и Тур) пройдет в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России. На него пригласят почетных гостей. Кроме того, ожидается выступление местных коллективов.

Этот турнир проходит каждый год, что, несомненно, радует любителей большого тенниса. И принять в нем участие может любой желающий! Для этого необходимо просто пройти регистрацию.

Также жителей округа приглашают поболеть за других спортсменов — им очень важна поддержка! Победителям турнира вручат награды от Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».