В Павловском Посаде пройдет творческий фестиваль «Покровский мастер-фест»

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Мероприятие состоится в субботу, 19 октября. Историко-художественный музей в Павловском Посаде приглашает всех желающих принять в нем участие, чтобы весело и с пользой провести выходной день!

На Фестивале жителей и гостей города ждут интересные и увлекательные творческие мастер-классы. Так, к примеру, кому-то придется по душе роспись броши-пуговицы. Другим же особенно понравится плетение на колышках. Ну а третьи точно захотят изготовить свою куклу-желанницу.

В этих и других занятиях могут принять участие гости абсолютно любых возрастов. Вход для всех свободный, предварительная регистрация не требуется. С собой необходимо взять хороших друзей и отличное настроение!

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Во время Фестиваля для присутствующих выступят музыкальные коллективы города. Они подготовили творческие номера, которые подарят каждому гостю массу положительных эмоций.

Кроме того, на празднике также пройдет дефиле в костюмах из павловопосадского платка. Любители моды и стиля точно оценят смелые и необычные решения в образах с использованием этого аксессуара.

К слову, ранее в Павловском Посаде прошел фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД» на территории парка «Меленки». Участниками этого яркого события стали творческие коллективы округа и сразу нескольких городов России.