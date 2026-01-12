В Павловском Посаде прошел концерт «Огни новогодних чудес» с участием творческих коллективов

В субботу, 10 января, в Павловском Посаде на сцене Дома культуры «Филимоновский» прошел концерт «Огни новогодних чудес».

Концерт стал приятным завершением длительных выходных, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Павловопосадские артисты в очередной раз подняли настроение зрителям своими новыми яркими постановками.

«Добрый, душевный концерт стал замечательным стартом 2026 года! Спасибо артистам и руководителям коллективов за подарок!» — отметили в администрации городского округа.

Солисты образцового вокального коллектива «СВЕТлячок», вокальные группы «Крутые дамы» и «Смайл», чтецы театральной студии «Лицедеи», танцевальные коллективы «Платинум», «Пандора» и «Танцевалочка» создали необыкновенную праздничную атмосферу, подарив душевное тепло и веру в добро. Творческие коллективы Дома культуры подготовили разнообразную культурную программу.

Хореографическая студия «С пятки на носок» и Модельная школа Студия 19.25, как добрые друзья Павловского Посада, принесли с собой номера, которые передали искорки новогоднего настроения.