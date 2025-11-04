В Павловском Посаде прошел Крестный ход в честь Дня Казанской иконы и Дня народного единства
Фото: [Пресс-служба Администрации Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде 4 ноября отметили День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. Утром прошел Крестный ход по улицам города, в котором приняли участие сотни местных жителей. Вместе они помолились за близких и защитников страны.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил жителей с праздниками, пожелал мира и благополучия каждому дому.
«Пусть наше единство делает нас сильнее, а вера помогает преодолевать любые испытания», — подчеркнул он.